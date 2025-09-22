Sergio Busquets: si avvicina la fine di un'era. Il "5" eterno si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni...

Sergio Busquets: si avvicina la fine di un’era. Si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni, chiuderà una carriera ultra-decennale.

Sergio Busquets, il “5” per eccellenza della storia del calcio, si prepara a mettere fine a una carriera leggendaria. A 37 anni, il centrocampista spagnolo, che dal 2008 ha incantato i campi con la sua discreta ma decisiva presenza, è pronto a congedarsi dal calcio giocato. La notizia del suo ritiro, una volta conclusa la stagione MLS 2025 con l’Inter Miami, è stata riaffermata dal giornalista spagnolo Nacho García e da Tiempo de Juego, e corroborata da AS USA Latino.

Il “polpo” di Badia del Vallès, con una corporatura atipica per un mediano difensivo, ha sempre brillato come un “fattore silenzioso”, capace di cambiare il destino di una partita. La conferma del suo addio arriva a circa 25 giorni di distanza dalle sue stesse dichiarazioni post-vittoria contro l’Orlando City, nella Leagues Cup del 27 agosto, quando aveva lasciato in sospeso la questione del rinnovo con l’Inter Miami. Le sue parole, lungi dall’essere smentite, hanno ora assunto un carattere definitivo.



L’addio al Barcellona: il principio della fine

La decisione di lasciare il Barcellona, suo club di vita dal 2008 al 2023, ha segnato il “principio della fine” per la sua carriera. Una scelta dettata, in parte, dalla volontà di seguire Lionel Messi negli Stati Uniti dopo la breve esperienza di quest’ultimo in Francia. Busquets, tuttavia, aveva già chiara la sua strada. «Quando sono uscito dal Barça sapevo che non sarei tornato in Spagna e in Europa. Sono più vicino a terminare la mia carriera che a continuarla. Non c’è nulla su un presunto rinnovo o un presunto ritiro, quando si saprà qualcosa lo comunicheremo», aveva dichiarato il campione del mondo 2010 quell’agosto.

La sua nuova tappa in MLS con l’Inter Miami ha dato l’illusione che “Busi” non avesse mai lasciato LaLiga, mantenendo la sua eleganza e quel dribbling caratteristico che sembra una magia con i piedi. In 65.640 minuti di gioco tra Barça, Inter Miami e la squadra riserve del Barcellona Atlètic, Busquets ha collezionato 19 gol e 61 assist, numeri che danno sostanza a una traiettoria unica. La sua prima assistenza con la squadra rosa risale al 9 settembre 2023, per Facundo Farías, nel match contro lo Sporting Kansas City. Delle sue 15 assistenze con l’Inter Miami, ben otto sono state per Messi, a riprova della loro inossidabile intesa.



Oggi, a 37 anni, il finale di carriera sembra sempre più prossimo, rievocando la commozione per l’addio di Messi nel 2021. «Mi sento bene, per fortuna le lesioni mi rispettano e gli allenatori contano su di me. Ho sempre detto che quando avessi dovuto lasciare il Barça avrei voluto farlo bene e così è stato. Sono andato via vincendo titoli. Quando arriverà il momento di annunciare una decisione, lo farò. Ho molto da valutare», aveva concluso Busquets in quella conferenza stampa di fine agosto, con la consapevolezza di aver dato tutto al calcio.