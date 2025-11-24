Bye bye David, nuovo bomber per Spalletti: arriva gratis - Calcio News 24

Nonostante l’approdo solo in estate, David potrebbe presto lasciare Torino per far spazio a un nuovo bomber, in arrivo gratis

L’arrivo di Luciano Spalletti ha completamente rimescolato i piani della Juventus. Il nuovo tecnico toscano, però, non è ancora riuscito a incidere pienamente: sotto la sua guida sono arrivati tre pareggi consecutivi, compreso quello in Champions League, proseguendo una tendenza già iniziata con Tudor e che il club vuole assolutamente invertire per rilanciare la squadra verso livelli più alti.

Nonostante questo avvio complicato, l’impatto di Spalletti si è già fatto sentire, soprattutto sul piano tattico. Tra le scelte più sorprendenti c’è l’arretramento di Koopmeiners in difesa, nonostante il suo ruolo naturale sia quello di centrocampista. Con il cambio in panchina, anche la centralità di alcuni giocatori può essere riconsiderata: uno di questi è Jonathan David, arrivato in estate a parametro zero dal Lille, che potrebbe presto lasciare Torino per fare spazio a un nuovo bomber, anch’esso potenzialmente in arrivo a costo zero.

Juve, in arrivo gratis un nuovo bomber per Spalletti

Il mercato, infatti, si avvicina e la Juventus sta valutando i profili giusti per rinforzare i vari reparti. In questo scenario è spuntato il nome di un nuovo centravanti che potrebbe approdare a Torino: secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe addirittura valutando un clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Dopo gli anni all’Inter, il passaggio al Paris Saint-Germain e l’attuale esperienza al Galatasaray, l’argentino sembra ormai a fine ciclo in Turchia, anche perché il suo contratto scadrà nel giugno 2026, aprendo scenari interessanti sul suo futuro.

Juve, in arrivo gratis un nuovo bomber per Spalletti (Foto Instagram) – Calcionews24.com

In caso di mancato rinnovo, diverse squadre avrebbero l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero. Nonostante i 33 anni – che compirà il 19 febbraio – e qualche problema fisico che talvolta ne limita il rendimento, Icardi resta un’occasione di mercato: parliamo di un attaccante di caratura internazionale, con qualità indiscutibili e che potrebbe rappresentare un colpo a basso costo per molti club di Serie A.

Di recente è stato accostato al Milan, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo, ma non solo: come affermato da Riccardo Ruffani nel corso di Top Calcio 24, “Juve, Roma e Napoli si stanno interessando a Icardi”. La Juventus, quindi, potrebbe realmente valutare il suo arrivo, trasformando una semplice ipotesi in una possibile trattativa concreta.

L’eventuale approdo di Icardi a Torino cambierebbe inevitabilmente anche le prospettive di Jonathan David, che potrebbe lasciare il club nonostante sia arrivato soltanto nella scorsa finestra di mercato.