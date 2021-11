Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha fatto il punto sui temi caldi di casa rossoblù: le sue dichiarazioni

CAGLIARI – «Se guardiamo la classifica si capisce la salute del Cagliari»

FACCIA A FACCIA CON GIULINI – «Si è parlato molto di questo, il presidente ha diritto, si trova all’ultimo posto dopo che ha un centro sportivo all’avanguardia, stipendi importanti e non è gradevole per lui essere ultimo. Tutti abbiamo commesso errori, ma lui non è contento ed ha avuto uno sfogo. Magari si sono spifferate cose non accadute o deformate. Giulini ha ripreso la squadra sulla responsabilità e l’attaccamento alla maglia, era deluso perchè lui non fa mancare nulla»

MAZZARRI – «Mazzarri è una certezza, vedo spesso il presidente e stiamo facendo ragionamenti. Sento voci strane di una cessione, Giulini vuole salvarsi a tutti i costi e ci sta soffrendo. La retrocessione non è mai positiva, è un collasso economico. A differenza di altre società noi siamo sani a livello economico. Giulini crede in Mazzarri, ci credo anche io che sono il direttore sportivo e vivo affianco al mister vedendo il lavoro dentro e fuori dal campo, lo giudico per quello che fa in settimana e non solo la domenica; anche Mazzarri sta soffrendo, non ha mi visto una situazione cosi»

MERCATO DI GENNAIO – «Sarà un mercato interessante, Mazzarri ha le idee chiare che sono in sintonia con noi. Vuole giocatori che abbiano voglia di lottare, vogliamo la salvezza. Il ritiro non è un dispetto per tenerli lontani dalle famiglie, penalizza più chi c’è intorno come i magazzinieri che guadagnano molto meno dei calciatori. Il 21 giochiamo a Torino contro la Juve e vorrei avere i punti che ci siamo prefissati di avere»

