Cagliari, Capozucca su Keita: «Ha rinunciato a parecchi soldi, vuole rilanciarsi»

Il d.s. del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato dell’affare Keita Balde concluso nell’ultimo giorno di mercato

In un’intervista concessa all’Unione Sarda, Stefano Capozucca ha raccontato diversi retroscena relativi all’ultima sessione di calciomercato Cagliari.

ULTIMI GIORNI – «Come sono stati gli ultimi giorni di mercato? Abbiamo lavorato gomito a gomito con il presidente Giulini. Per il difensore, era fatto lo scambio Walukiewicz-Izzo, poi Izzo ha fatto una richiesta economica eccessiva e abbiamo deciso di prendere un giocatore esperto come Caceres. Per la punta, c’erano 3-4 situazioni e Keita era una delle prime scelte, con Scamacca. Serviva una punta diversa da Pavoletti e quella di Keita era una pista condivisa, da due settimane, anche col mister Semplici. Sapevamo che era molto vicino alla Samp e qui è stato bravo il presidente a intervenire. Niente stipendio faraonico, Keita ha rinunciato a parecchi soldi e a Cagliari vuole rilanciarsi. Se poi dovesse fare un grande campionato, avrebbe anche un premio importante».

