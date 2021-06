Cagliari, c’è la fila per Simeone: Marsiglia pronto all’offerta

Calciomercato Cagliari: Giovanni Simeone è nel mirino di diversi club e ora il Marsiglia sarebbe pronto a presentare una prima offerta

La Nuova Sardegna dà qualche dettaglio in più sulle intenzioni dell’Olympique Marsiglia nei confronti di Giovanni Simeone, che piace anche alla Sampdoria in Serie A e al Celta Vigo in Liga.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24

Il club francese del presidente Longoria sarebbe pronto ad offrire ben 12 milioni per acquisire a titolo definitivo il figlio d’arte. La richiesta attuale del Cagliari: 15 milioni, una distanza quindi che parrebbe facilmente colmabile.