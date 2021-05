Fiorentina, Pradè conferma le voci: «Stiamo pianificando il futuro»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari

«Abbiamo iniziato con il presidente a pianificare il nostro futuro ma la cosa principale adesso è finire bene il campionato, poi avremo le idee più chiare: questo discorso vale sia per i giocatori che per gli allenatori. Mi aspetto una squadra combattiva come quella delle ultime domeniche».