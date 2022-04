Francescoli: «Cagliari? Ho tanti bei ricordi. Più di una squadra di calcio»

Enzo Francescoli, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali rossoblù

ARRIVO A CAGLIARI – «Arrivai dal Marsiglia, in Francia… Poi la Coppa del Mondo 90 qui in Italia. Ho parlato una sola volta con Ranieri e mi ha detto subito ciò che voleva e mi piaciuto il fatto di poter trovare qui una famiglia, quello che ricordo con grande nostalgia… Cagliari per me è stata più di una squadra di calcio. Mi ha fatto molto piacere giocarci e anche la città mi ha dato tantissimo affetto».

TRE STAGIONI – «Al 90 siamo arrivati, almeno noi uruguaiani, ed è stato difficilissimo. Il secondo anno ci siamo adattati e il terzo anno siamo andati in Coppa Uefa, il Cagliari è stato all’altezza dell’Isola. Il Sant’Elia era quasi sempre pieno».

RICORDI – «Ricordo tanti momenti, soprattutto quelli del primo anno che è stato molto difficile. parecchi problemi per me a una gamba, non ho potuto giocare. Il gol migliore che ho fatto mi ricordo è stato quello contro la Sampdoria al Sant’Elia, mi ricordo che avevamo vinto con un squadra che aveva appena vinto lo scudetto. Abbiamo fatto una grande partita e io avevo fatto un grande gol».

