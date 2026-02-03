Cagliari, Giulini e la cessione di un altro 20% delle quote: ecco il possibile scenario

Cagliari, Giulini vicino al passaggio di un altro 20% delle quote. Lo scenario possibile per il futuro dei sardi

Il Cagliari Calcio accelera nel suo processo di internazionalizzazione. Come riportato da L’Unione Sarda, il club rossoblù si appresta a formalizzare l’ingresso di una nuova quota (superiore al 20%) da parte della cordata statunitense che aveva già fatto il suo esordio nell’azionariato a fine 2025. Un’operazione che, una volta conclusa, porterà il gruppo americano a detenere circa il 42% delle quote societarie.

I numeri dell’accordo La valutazione complessiva del Cagliari è stata fissata intorno ai 130 milioni di euro. La holding Fluorsid Group, guidata da Tommaso Giulini, cederà un ulteriore 22% per una cifra stimata in 54 milioni di euro. Si tratta di una “minoranza qualificata”: il controllo resta nelle mani della proprietà attuale, ma la struttura finanziaria ne esce profondamente rinforzata.

Visione globale e nuovo stadio Il progetto, facilitato dalla mediazione di Stefano Melis e guidato dalle figure di Maurizio Fiori e Prashant Gupta, punta a una stabilità di lungo periodo. Al centro della strategia resta il dossier legato al nuovo stadio, asset considerato imprescindibile per attrarre investitori globali e garantire al club una competitività sostenibile nel panorama internazionale.

