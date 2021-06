Cagliari, Godin vuole restare in Sardegna: pugno di ferro dei rossoblù

Diego Godin non vorrebbe lasciare la Sardegna e allora il Cagliari potrebbe usare il pugno di ferro nel corso della prossima stagione

Si parla, ancora, di Diego Godin. Non è una novità che l’uruguaiano voglia rimanere in Sardegna anche nella prossima stagione, nonostante il Cagliari abbia già sottolineato che il giocatore non rientri nei piani futuri della squadra.

Data la fermezza del difensore, la società di Giulini – come rivela L’Unione Sarda – è pronta anche a tenerlo in tribuna: l’obiettivo dei rossoblù, infatti, è quello di portare Godin a cambiare idea, liberandosi di un ingaggio da quatto milioni.