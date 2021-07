Cagliari, i convocati per il ritiro: le scelte di Semplici

Leonardo Semplici ha fatto le sue scelte per il ritiro estivo di Pejo: mancano i nazionali uruguaiani che si aggregheranno il 27 luglio

Il Cagliari domani parte per il Trentino: i convocati di Semplici per il ritiro.

«Il Cagliari vola in Trentino: concluso il pre-raduno ad Asseminello, la squadra partirà domani pomeriggio (lunedì 12 luglio) alla volta di #PEJO21, sede del ritiro estivo pre-campionato. Dopo la pausa causata dalla pandemia dello scorso anno, i rossoblù si preparano così ad abbracciare ancora una volta, la quinta, la località della Val di Sole: fitto il programma di attività e iniziative. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza il pubblico potrà assistere agli allenamenti e alle amichevoli: previste doppie sedute di lavoro quotidiane e fissata già la prima uscita stagionale, sabato 17 contro il Real Vicenza. Non solo calcio, ma anche intrattenimento negli eventi che si svolgeranno in piazza con il coinvolgimento dei calciatori. I tifosi potranno comunque assistere anche da casa a quanto accade in ritiro, attraverso i canali web e social del Club: collegamenti dagli allenamenti, dirette delle amichevoli e tanti contenuti esclusivi.

Di seguito i 26 convocati (*) da mister Semplici e la delegazione rossoblù per #PEJO21:

Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno.

Difensori: Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Charalampos Lykogiannis; Adam Obert; Alessandro Tripaldelli; Sebastian Walukiewicz; Gabriele Zappa.

Centrocampisti: Roberto Biancu; Fabrizio Caligara; Nicolò Cavuoti; Alessandro Deiola; Riccardo Ladinetti; Razvan Marin; Christian Oliva; Marko Rog; Kevin Strootman.

Attaccanti: Alberto Cerri; Damir Ceter; Joao Pedro; Leonardo Pavoletti; Gaston Pereiro; Giovanni Simeone.

Staff tecnico: Leonardo Semplici (allenatore); Andrea Consumi (vice allenatore); Rossano Casoni (collaboratore tecnico); Alessio Rubicini (collaboratore tecnico / match analyst); Yuri Fabbrizzi (preparatore atletico); Walter Bressan (preparatore portieri); Mauro Baldus (preparatore atletico); Francesco Fois (preparatore atletico); Ferdinando Bennardo (collaboratore match analysis); Antonio Fais (collaboratore preparazione atletica).

Staff medico-sanitario: Roberto Mura (medico sociale); Salvatore Congiu (fisioterapista); Stefano Frau (fisioterapista); Simone Ruggiu (fisioterapista).

Dirigenti accompagnatori: Stefano Capozucca (direttore sportivo); Andrea Cossu (area tecnica); Alessandro Steri (team manager); Federica Vargiu (responsabile marketing e comunicazione); Paolo Vallone (responsabile ufficio stampa); Simone Ariu (social media manager); Elisabetta Scorcu (responsabile eventi e SLO).

Magazzinieri: Marco Meloni; Giampiero Massa; Suresh Warnakulasuriyage.

(*) I calciatori Diego Godin e Nahitan Nandez, che hanno concluso di recente gli impegni con la propria Nazionale in Coppa America, si aggregheranno al gruppo dal prossimo 27 luglio, nella seconda parte della preparazione pre-campionato».