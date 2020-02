Cagliari ko col Napoli: i tifosi contestano la squadra

I tifosi del Cagliari hanno contestato pesantemente la squadra sarda dopo la sconfitta contro il Napoli

Il Cagliari ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in Serie A contro il Napoli, vittorioso per 1-0 grazie alla rete di Dries Mertens. Al termine della partita della Sardegna Arena, i tifosi sardi hanno dato il via a una vera e propria contestazione.

Nella zona che conduce agli spogliatoi dello stadio, alcuni sostenitori rossoblù hanno lanciato fumogeni e intonato pesanti cori agli indirizzi dei calciatori.