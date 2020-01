Cagliari: le difficoltà nel servire Nainggolan e Joao Pedro

Il Milan ha chiuso bene gli spazi. Il Cagliari non è riuscito a trovare in modo pulito Nainggolan e Joao Pedro

Nel secondo tempo di Cagliari-Milan, i rossoneri hanno chiuso molto bene gli spazi. Per i sardi era assai difficile trovare corridoi tra le linee, per questa ragione si è ricorsi soprattutto al cross (seppur senza esito).

Nainggolan e Joao Pedro, ossia i fantasisti del Cagliari, hanno quindi sofferto. Non era semplice trovarli in modo pulito, di conseguenza la pericolosità dei rossoblu è stata molto bassa. Anche per merito del Milan.