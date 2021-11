Joao Pedro in Nazionale, Mazzarri: «È nel pieno della maturità, si sente italiano»

L’allenatore del Cagliari Mazzarri ha parlato della possibilità di vedere Joao Pedro nella Nazionale italiana

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa alla vigilia del Sassuolo ha parlato anche della possibilità di vedere Joao Pedro con la maglia della Nazionale italiana.

JOAO PEDRO NAZIONALE – «Credo che per ogni giocatore, quando è così considerato, lui è italiano ha la cittadinanza, scrive e parla benissimo in italiano, è nel pieno della sua maturità e per noi averlo in nazionale sarebbe una soddisfazione. Joao se lo merita, ha indiscusse doti tecniche e si sacrifica per la causa. Sare contento di vederlo in azzurro, ma quando ci sarà la sosta prenderò vacanze perché non resta nessuno».

