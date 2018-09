E’ iniziata Cagliari-Milan, ultima sfida della domenica della 4ª giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Gattuso deve necessariamente rispondere alla Juventus, approfittando magari dei passi falsi di Roma e Inter. Mentre il Cagliari è alla ricerca della prima vittoria fra le mura amiche della Sardegna Arena.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. A disp. Aresti, Daga, Andreolli, Lykogiannis, Pisacane, Pajac, Cigarini, Dessena, Faragò, Ionita, Cerri, Farias. All. Maran.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disp. Reina, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Tsadjout. All. Gattuso.

CAGLIARI-MILAN 1-0 – Joao Pedro porta in vantaggio il Cagliari. Contropiede rossoblù fulminante con Pavoletti che centra un palo da posizione defilata, sulla ribattuta arriva Joao Pedro, che calcia male, ma Donnarumma pasticcia e la palla finisce in rete.

CAGLIARI-MILAN 1-1 – Higuain pareggia. Kessiè prova il break a centrocampo, poi viene fermato da Padoin, la palla schizza in area di rigore, il pipita raccoglie, salta Cragnoe insacca.

We have a goal in our Live and FREE Facebook game! João Pedro puts @CagliariCalcio ahead against @acmilan. Watch now – https://t.co/1zlGvqN05d pic.twitter.com/SNvzm15HOr

— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) September 16, 2018