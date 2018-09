Maldini frena il Milan: «Noi l’anti-Juve? No, siamo molto lontani»

Paolo Maldini a tutto tondo al termine di Cagliari-Milan: ecco le parole del direttore tecnico rossonero

E’ terminata 1-1 la sfida Cagliari-Milan disputata questa sera alla Sardegna Arena, il direttore dell’area tecnica rossonero Paolo Maldini ha analizzato così la prestazione a Sky Sport: «E’ una squadra che deve crescere dal punto di vista della mentalità, dobbiamo insistere lì: non dobbiamo dimenticarci che arriviamo da due sesti posti negli ultimi due anni, la strada è molto, molto lunga». Prosegue l’ex numero 3: «Il progetto è serio, abbiamo intenzione di portare questa squadra ai massimi livelli: ci sono calciatori giovani, che non sono convinti di quello che possono dare, il dialogo con noi dirigenti è improntato su quello».

Continua Paolo Maldini, rispondendo così a chi gli chiede del ruolo di anti-Juventus: «Siamo molto lontani dall’essere l’anti-Juventus: il nostro obiettivo è quello di arrivare in Champions League e fare bene in Europa League». Infine, conclude: «Abbiamo un’occasione: i risultati delle altre squadre lo dimostrano, questa squadra non è consapevole ancora di quanto è forte. Il dialogo col mister e con i giocatori è fondamentale per noi della società».