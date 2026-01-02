Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito...»

Cagliari Milan, il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Le parole

L’anticipo valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26,Cagliari Milan, è terminato 0-1. Ecco le dichiarazioni nel post partita del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane. Le sue parole a DAZN:

GARA – «E’ successo che è difficile pensare di fare 90 minuti sulla falsariga di quanto fatto all’inizio! E’ normale che abbiamo dovuto cambiare il piano gara per via del gol preso. C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i miei ragazzi».

ASPETTI POSITIVI – «E’ normale che da allenatore non c’è una caratteristica più bella di quanto evidenziato. Al netto di quello che ci sta capitando di domenica in domenica, a me piace mettere l’accento sulle cose positive. Anche perdendo Deiola, la squadra ha risposto in modo egregio, come la prova anche di Mazzitelli che ha fatto una buona partita».

ESPOSITO – «Esposito è da valutare perché riferisce di aver avuto questo crampo, poi una volta uscito dal campo, il dolore si era assestato, ma poi è ritornato. Valuteremo e ci auguriamo che non sia nulla di grave».

MERCATO – «E’ normale che queste domande a caldo si facciano a chi di dovere. Angelozzi sicuramente saprà rispondere meglio di me!».

