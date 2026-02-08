Cagliari, come sta Mina? Le ultime sulle condizioni del difensore in vista della sfida contro la Roma

Cagliari, Mina in dubbio: le ultime sulle condizioni del difensore dei rossoblù prima della sfida con la Roma

Il Cagliari si presenta alla sfida contro la Roma con diversi dubbi in difesa, soprattutto per le condizioni di Yerry Mina. Il difensore colombiano, alle prese con un fastidio al ginocchio, è in forte dubbio per la partita di lunedì, lasciando l’allenatore Pisacane senza il suo punto di riferimento centrale in una gara delicata.

L’addio di Luperto e le conseguenze sulla rosa

La cessione di Sebastiano Luperto alla Cremonese ha ridotto la profondità della retroguardia rossoblù e ha alimentato le critiche dei tifosi. La partenza dell’ex Empoli costringe la società a puntare su profili giovani come Zé Pedro e Rodriguez per il futuro, ma nel breve periodo la squadra perde esperienza e alternative difensive, complicando la gestione degli infortuni.

Opzioni tattiche per Pisacane

Con Mina in dubbio, Pisacane valuta due soluzioni principali. La prima è una difesa a tre, con Zé Pedro e Rodriguez al centro e Zappa come braccetto destro, scelta che privilegerebbe compattezza e copertura centrale. L’alternativa è la difesa a quattro, con Palestra sulla fascia destra, Zé Pedro e Rodriguez come centrali e Obert terzino sinistro, soluzione più tradizionale ma che richiede adattamenti di ruolo.

L’assenza di Mina come variabile decisiva

La possibile assenza di Mina rappresenta un’incognita significativa: il colombiano è stato spesso il riferimento della retroguardia e la sua mancanza potrebbe pesare contro un attacco di qualità come quello della Roma. Pisacane dovrà puntare sulla compattezza del gruppo e su scelte tattiche attente per limitare i rischi e contenere le soluzioni offensive avversarie.

Il match all’Olimpico sarà un banco di prova per la solidità difensiva del Cagliari, chiamato ad adattarsi tra incertezze fisiche e cambi di organico. La gestione delle scelte di formazione e la capacità di mantenere equilibrio e concentrazione saranno determinanti per provare a ottenere un risultato positivo contro una squadra di alto livello.

