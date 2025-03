Cagliari Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A Venezia Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Unipol Domus di Cagliari si giocherà la gara valevole per la 30ª giornata di Serie A tra Cagliari Monza. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Yerry Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta

Orario e dove vederla in tv

Cagliari Monza si gioca alle ore 12.30 di domenica 30 marzo per la trentesima giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa in esclusiva da DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.