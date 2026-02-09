Cagliari, Angelozzi non ha dubbi: «Palestra per me è il laterale più forte d’Europa. Su Kilicsoy…»

Cagliari, parla il ds dei rossoblù Angelozzi: «Palestra per me è il laterale più forte d’Europa. Su Kilicsoy…». Le parole

Nel pre‑partita della sfida valida per la 24ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro la Roma di Gasperini, il direttore sportivo del Cagliari, Angelozzi, è intervenuto ai microfoni di DAZN, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

ENTUSIASMO – «Soddisfatti di quello che abbiamo fatto. volevamo fare una squadra giovane e ci siamo riusciti. Poi i ragazzi, l’allenatore e lo staff ci stanno dando tutto quello che ci aspettavamo per cui è un percorso di crescita per noi e stiamo crescendo».

PALESTRA E KILICSOY – «Sono due giocatori fantastici. Io aggiungerei Rodriguez, giovanissimi e bravissimi. Arriveranno in alto secondo me, Palestra per me è il laterale più forte d’Europa. Semih si è ambientato piano piano, è un attaccante che farà parlare di sé. Lo stesso vale per il difensore, pure lui diventerà un giocatore importante».

