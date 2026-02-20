Cagliari, parla Deiola: «Il rispetto deve essere alla base di tutto. Personalmente ho vissuto tanto il peso delle critiche»

Cagliari, Deiola svela: «Il rispetto deve essere alla base di tutto. Personalmente ho vissuto tanto il peso delle critiche». Le parole

Mercoledì scorso Alessandro Deiola ha preso parte alla quinta tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026. L’evento, ospitato all’Unipol Domus, ha messo al centro non solo il gioco, ma anche un percorso di riflessione sui valori fondamentali dello sport.

Il centrocampista del Cagliari ha incontrato ragazzi tra i 12 e i 14 anni, dialogando con loro su temi come amicizia, rispetto, inclusione e lotta al razzismo. Un confronto diretto che ha trasformato la giornata in un momento formativo oltre che sportivo.

A riportare la notizia è Centrosportivoitaliano.it, sottolineando come la presenza di Deiola abbia dato ulteriore forza al messaggio educativo dell’iniziativa.

PAROLE – «Il rispetto deve essere alla base di tutto, così come l’inclusione deve coinvolgere tutti. Quando si usano le parole poi, sui social così come dal vivo, occorre avere grande attenzione nei confronti del prossimo, potremmo ferire quella persona. C’è chi lo fa magari anche per sentirsi più forte, ma in realtà è un debole: discriminazione, pregiudizi, razzismo, non ci deve mai essere spazio per tutto questo.

Personalmente ho vissuto tanto il peso delle critiche, anche sui social, ho finito partite in lacrime. Ho cercato, però, sempre dentro di me l’energia positiva, la voglia di lottare ed emergere, andando così oltre le parole pesanti di qualcuno. Ho iniziato a lavorare ancora più forte. Piano piano le cose sono cambiate e stanno cambiando. Questo per dirvi che bisogna sempre porsi un obiettivo, anche ambizioso, e quando se ne raggiunge uno bisogna porsene un altro ancora».