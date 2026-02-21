Cagliari, Pisacane a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio: «In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano. Sappiamo che vestiamo una maglia importante»

Cagliari, Fabio Pisacane a DAZN ha analizzato così il pareggio contro la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù

Fabio Pisacane nel post-partita di Cagliari-Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CAMBIAMENTI – «Cagliari diverso? Dal punto di vista dell’infermeria non è cambiato nulla, nella prestazione piccolo passo in avanti rispetto a Lecce. Squadra giovane che può inciampare ma deve reagire. Sono orgoglioso di questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante. Infermeria sempre piena come oggi per Mazzitelli che mi auguro che recupereremo in non troppo tempo. Mi auguro che la gente ci aiuti. In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano perché siamo in linea con il percorso e faremo di tutto per lasciare di tutto sul campo».

ARIA PESANTE – «Sicuramente sappiamo che vestiamo una maglia importante. Le assenze a volte non devono essere un alibi pero sono oggettive per cui questo che magari dispiace. Noi vogliamo vincere sempre ma siamo una squadra che per l’obiettivo che dobbiamo conseguire è probabile che ci siano più risultati negativi con che positivi. Abbiamo fatto vittorie importanti, alzato le aspettative dopo aver battuto top Club, siamo in linea ed è normale che accrescano le aspettative perché la maglia ce abbiamo ha un peso ma i ragazzi vanno aiutato soprattutto chi stringe la cinghia per prestazioni come quella di oggi. Che la partita non ti è piaciuta posso capirlo ma non è facile affrontare la Lazio che recuperava Zaccagni, Isaksen, Maldini, abbiamo giocato contro un ottima squadra in trasferta. Noi abbiamo migliorato gli xG, io penso che si fa una partita buona quando si porta il bottino pieno a casa ma sono orgoglioso di questi ragazzi perché sappiamo cosa passiamo, conosciamo il bollettino da guerra, Belotti, Felici, Gaetano, Deiola, Folorunsho e una squadra che gioca per il nostro obiettivo che perde 5-6 titolari posso solo fare i complimenti per la capacità e la forza di reagire».