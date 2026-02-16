Cagliari, Pisacane nel pre gara: «Ci siamo preparati cercando di lavorare sui loro punti deboli. Mi auguro che…»

Cagliari, Pisacane non ha dubbi: « Noi abbiamo lavorato per cercare di limitare la profondità soprattutto di Cheddira». Le parole

Nel pre‑partita della sfida tra Cagliari e Lecce valida per la 25ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei rossoblù , Pisacane, è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

MATCH POINT – «Io penso che, come ho detto, tutte queste tredici partite possono essere dei match point, come sicuramente sono tutte delle finali. E poi dipende dai punti di vista. Ci siamo preparati cercando di lavorare sui loro punti deboli, ma anche sui loro punti di forza, per cui è una partita che dobbiamo stare attenti e mettere in pratica quello che abbiamo provato».

DETTAGLI TATTICI – «Ma i dettagli fanno parte del piano gara. È normale che soprattutto le letture in certe zone di campo possono fare la differenza. Noi abbiamo lavorato per cercare di limitare la profondità soprattutto di Cheddira e per mettere la squadra nelle condizioni di avere dei vantaggi. Poi all’interno di una gara ci sono sempre più gare. E mi auguro che poi la squadra in base ai momenti si faccia trovare pronta».

PAVOLETTI E KILICSOY – «Ma Leo è un professionista esemplare, un ragazzo che comunque ha voluto già anticipare che forse questo può essere il suo ultimo anno. Conoscendo Leo so che poi possa cambiare anche idea, me lo auguro, significherebbe che ha dato il suo contributo in questo rush finale importante per poterlo mettere poi anche in una condizione di pensare diversamente. Detto questo, abbiamo avuto anche Kilicsoy in settimana che ha avuto vomito, per cui c’erano tutti i presupposti per premiare un ragazzo che, nonostante l’età, ripeto, è un professionista serio, esemplare, è una guida per questi ragazzi. E a volte anche il destino ti mette di fronte certe situazioni, e questo in riferimento a lui, e mi auguro che questa sera lui si possa togliere qualche soddisfazione».