Cagliari, il progetto giovani funziona: c’è un dato che premia la squadra allenata da Pisacane. E sul futuro i sardi non hanno assolutamente dubbi

Cagliari, il progetto di Pisacane riparte dai giovani: Prati e Gaetano guidano la rinascita rossoblù. Una linea destinata a dare risultati importanti.

Il Cagliari di Fabio Pisacane continua a distinguersi per una chiara identità fondata sui giovani e sulla valorizzazione del talento. La società rossoblù ha scelto di costruire il proprio futuro puntando su una “linea verde” che unisce entusiasmo, lavoro e crescita costante. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento a due protagonisti di questa filosofia vincente: Matteo Prati e Gianluca Gaetano, veri simboli della nuova era del Cagliari.

Entrambi i centrocampisti hanno raggiunto un traguardo importante nella recente gara contro il Sassuolo: 50 presenze ufficiali con la maglia del Cagliari. Un risultato che testimonia la fiducia riposta da Pisacane e la centralità di questi due giovani nel progetto tecnico. La loro crescita rappresenta al meglio l’identità di un club che vuole costruire risultati duraturi attraverso la continuità e la valorizzazione dei propri talenti.

Matteo Prati, classe 2003, è arrivato al Cagliari nell’estate del 2023 dalla SPAL e in breve tempo si è imposto per maturità, ordine tattico e visione di gioco. Nelle sue prime cinquanta partite in rossoblù ha collezionato due gol e un assist, diventando un punto di riferimento in mezzo al campo. Il centrocampista emiliano incarna perfettamente lo spirito del Cagliari del futuro, un mix di tecnica e intelligenza che rappresenta la base su cui costruire una squadra competitiva e moderna.

Accanto a lui cresce Gianluca Gaetano, classe 2000, giocatore di grande qualità e fantasia. Con sette reti e sei assist, il fantasista è diventato uno dei cardini del gioco offensivo del Cagliari, grazie alla capacità di creare spazi, dettare i tempi e servire i compagni con precisione. La sua costanza di rendimento ne fa uno degli elementi più preziosi dello spogliatoio rossoblù.

Il Cagliari di Pisacane si conferma così un progetto solido e ambizioso, capace di guardare oltre le difficoltà del campionato di Serie A 2025-2026. La società sarda punta su un gruppo giovane, motivato e unito, con l’obiettivo di crescere stagione dopo stagione. Prati e Gaetano sono il simbolo di un Cagliari che non smette di credere nella forza dei propri ragazzi e nella passione di una città che vive di calcio e orgoglio rossoblù.