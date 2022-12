Cagliari, Ranieri si ripresenta: «Sapevo che sarei tornato. Qui con grande passione»

Claudio Ranieri, nuovo allenatore del Cagliari, ha rilasciato le prime dichiarazioni dal ritorno sulla panchina dei rossoblù

Claudio Ranieri è tornato sulla panchina del Cagliari e ha già rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club sardo.

LE PAROLE – «Torno a Cagliari: l’ho sempre saputo, lo dichiarai pure allora, al momento della mia partenza. Cagliari mi fece capire che forse avrei potuto farcela nel mio lavoro, avevo trovato tutti gli elementi che in quei tre anni mi hanno aiutato: tifosi, giocatori, dirigenti, eravamo un tutt’uno. In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi. Ci legano stima e amore reciproco, tanti bei ricordi. Ho così ricevuto un aiuto discreto ma che ho sentito, vi conosco… Per questo vengo con immutato entusiasmo, amore e passione, ma io da solo non basto, sarà necessario l’aiuto della Società che mi ha voluto fortemente, sarà necessario il lavoro che chiederò ai miei nuovi ragazzi, saranno necessari i nostri tifosi, soprattutto loro, per spingere il nostro Cagliari ai risultati che tutti noi speriamo fortemente. Sono sicuro che ci ritroveremo tutti insieme a spingere la squadra, tutti nella stessa direzione, perché è solo questo quello che desideriamo. A presto, FORTZA CASTEDDU».