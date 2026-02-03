Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagli

Cagliari, le ultime sul riscatto di Kilicsoy: la società è sempre più convinta dell’investimento e prepara la mossa decisiva

Il Cagliari osserva con crescente fiducia l’evoluzione di Semih Kilicsoy, l’attaccante turco classe 2005 arrivato in Sardegna come una scommessa e diventato, settimana dopo settimana, una risorsa sempre più affidabile. Le sue prestazioni in costante crescita, unite a un atteggiamento impeccabile sia in allenamento sia in partita, hanno rafforzato la convinzione del club rossoblù di voler puntare su di lui anche in prospettiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società di Tommaso Giulini sarebbe pronta a esercitare il diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro dal Besiktas, salvo sorprese dell’ultimo momento.

Kilicsoy verso il riscatto: il Cagliari crede nel suo talento

Da quando ha indossato la maglia rossoblù, Kilicsoy ha mostrato una crescita evidente sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Inizialmente gestito con prudenza, il giovane attaccante ha saputo conquistarsi spazio grazie a prestazioni sempre più convincenti, impreziosite da gol pesanti e da un impegno costante anche nelle fasi di non possesso.

Una scelta in linea con la strategia del club

L’eventuale investimento da 11 milioni rappresenta una cifra importante per il Cagliari, ma perfettamente coerente con la filosofia societaria: puntare su giovani di prospettiva, con margini di crescita significativi e un potenziale di valorizzazione nel medio-lungo periodo.

Assicurarsi Kilicsoy significherebbe blindare un attaccante moderno, duttile e con un valore destinato a crescere. Una mossa che guarda al presente, ma soprattutto alla costruzione di un patrimonio tecnico sostenibile.

Salvo imprevisti, dunque, il futuro di Semih Kilicsoy sembra sempre più colorato di rossoblù. Il Besiktas attende sviluppi, mentre il giocatore continua a lavorare con concentrazione, focalizzato esclusivamente sul campo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

