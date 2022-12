Cagliari, Riva: «Ranieri l’uomo giusto per tornare in carreggiata»

Le parole di Gigi Riva su Ranieri, possibile nuovo allenatore del Cagliari: «É uno dei nostri, la squadra va solo rimessa in carreggiata»

Il nome di Claudio Ranieri a Cagliari è sulla bocca di tutti tra tifosi, dirigenza e vecchie conoscenze rossoblù. Una su tutte appartiene a Gigi Riva, storia del calcio italiano, il quale è stato raggiunto telefonicamente da Unionesarda.it. Queste le parole di Rombo di Tuono circa il possibile ritorno in Sardegna dell’esperto tecnico romano:

RANIERI – «É uno dei nostri, deve solo avere la forza e l’entusiasmo per accettare la sua nuova sfida rossoblù»

BLASONE – «Per un allenatore del suo blasone, quella di Cagliari è una sfida che vale la pena di essere affrontata. Ranieri è già stato qui, ha ottenuto grandi risultati perché ha portato la squadra in Serie A dalla Serie C e l’ha pure salvata. Ma deve avere entusiasmo lui per primo ed essere in grado di trasmetterlo all’ambiente»

LA SOLUZIONE – «La squadra va solo rimessa in carreggiata, forse deve recuperare un po’ di amor proprio. Non vedo un gruppo nei guai, come alcuni tendono a definire il Cagliari. Ranieri può riuscire a riportare l’entusiasmo tra la gente e perché – lo ribadisco – è uno dei nostri. Capisco che siamo davanti a una trattativa complessa, su cui non è giusto intromettersi, ma a me farebbe molto piacere che tornasse»

