Nuovo allenatore Cagliari, arriva un altro sì da parte di Claudio Ranieri al ritorno in rossoblù: cosa succede ora

Claudio Ranieri, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, ha ribadito il suo definitivo sì al Cagliari.

Il grande ex è stato scelto come nuovo tecnico per sostituire Fabio Liverani, ma attende ora delle garanzie dalla società rossoblù. Si va avanti con le trattative per il suo ritorno.