Pagelle Cagliari Roma, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Il Cagliari batte la Roma grazie ad una rete di Gaetano arrivata nella ripresa. Ecco tutti i voti del match delle 15:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Luperto 6.5, Ju. Rodriguez 6.5, Zappa 6.5; Palestra 7 (90’+2 Di Pardo s.v.), Folorunsho 7.5 (90’+2 Kilicsoy s.v.), Prati 6.5 (69′ Prati 6.5), Deiola 6.5, Obert 6.5 (77′ Idrissi s.v.); Esposito 7, Borrelli 6 (69′ Gaetano 7). All. Pisacane
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Mancini 5.5, Ndicka 5.5, Hermoso 5; Celik 5, Konè 6, Cristante 5.5 (63′ El Aynaoui 5), Tsimikas 5.5 (73′ Ghilardi 4.5); Soulé 5 (62′ Ferguson S. 5.5), Pellegrini 5 (63′ Dybala 5.5); Baldanzi 5 (53′ Rensch 5). All. Gasperini
