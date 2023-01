Cagliari, sempre più vicino l’arrivo di Colley

Il Cagliari di Claudio Ranieri è sempre più vicino ad Omar Colley della Sampdoria. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda, il Cagliari sta continuando a trattare con la Sampdoria per Omar Colley. Claudio Ranieri ha infatti individuato il difensore gambiano come la prima scelta assoluta per la difesa.

Sotto la sua gestione, il giocatore ha disputato 56 partite nelle quali ha trovato anche 2 goal ed 1 assist. Un rinforzo che sarebbe sicuramente importante per centrare il ritorno in Serie A.