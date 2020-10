Cagliari, Simeone: «Momento bellissimo per me»

Giovanni Simeone ha parlato del suo ottimo momento di forma con il Cagliari

Giovanni Simeone ha regalato oggi la vittoria al Cagliari contro il Torino grazie a una doppietta. L’attaccante argentino ha parlato del suo gran momento di forma in una intervista a Olè.

MOMENTO DI FORMA – «Sono felice, è un momento bellissimo per me. Arrivare a 50 gol dopo essere stato in Nazionale mi dà la motivazione per fare ancora di più e mi motiva. Sento di essere sulla strada giusta. Il primo gol era per mia madre, avevo parlato con lei e le avevo detto che se avessi segnato il gol sarebbe stato per lei».

OBIETTIVI – «La verità è che non mi pongo obiettivi, mi concentro a vivere ogni partita come se fosse l’ultima e così farò per tutta la stagione. Mi concentro su questo, su quello che mi chiede l’allenatore e vado avanti così».