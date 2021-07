Cagliari, Sirigu si allontana: destinazione Juventus per il portiere

Calciomercato Cagliari: i rossoblù vedono sfumare il sogno Sirigu per la porta, il calciatore potrebbe trasferirsi alla Juventus

Come riportato da Leggo, il portiere del Torino Salvatore Sirigu è in uscita, con ogni probabilità non farà parte della rosa granata nella prossima stagione.

L’estremo difensore è stato spesso romanticamente, essendo sardo di origine, accostato al Cagliari ma al momento la più vicina a lui pare essere la Juventus che lo ingaggerebbe come vice Szczesny. Il Cagliari nel frattempo ha chiuso per Radunovic come vice Cragno.