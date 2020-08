Cagliari, tre positivi al Coronavirus: a rischio il ritiro di Aritzo

Trovati tre casi di positività al Coronavirus nel Cagliari: salta il ritiro previsto per domani per la squadra di Di Francesco

Sono state trovati tre nuovi casi di positività al Coronavirus in casa Cagliari. Dopo la prima serie di tamponi eseguita nella giornata di ieri che ha radunato per la prima volta la squadra di Eusebio Di Francesco. Niente allenamento per i rossoblù oggi, possibile che ci siano conseguenze sul ritiro che era previsto domani ad Aritzo.

Nei giorni scorsi era stata riscontrata la positività di Kiril Despodov, mentre oggi sono saltati fuori altri tre casi che scombussolano i piani del club rossoblù.