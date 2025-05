Cagliari, Nicola trova la salvezza con una giornata d’anticipo: tris al Venezia e permanenza in A; Di Francesco appeso ad un filo

Il Cagliari travolge il Venezia e trova i tre punti decisivi per la salvezza, mentre Di Francesco è appeso ad un filo; con la Juve serve vincere (e può non bastare)

Il Cagliari si prende la scena e la salvezza con una prestazione impeccabile, travolgendo il Venezia 3-0 in uno scontro diretto che valeva un’intera stagione. La squadra di Davide Nicola risponde presente all’appello più importante, mostrando solidità, carattere e un’organizzazione tattica che ha annullato ogni velleità avversaria. Fondamentale il rientro in extremis di Yerry Mina, decisivo nel blindare la difesa e nello sbloccare il risultato con un colpo di testa da calcio piazzato. Accanto a lui, una prova magistrale di tutto il reparto arretrato e del centrocampo, orchestrato da un instancabile Deiola, che ha chiuso ogni spazio ai lagunari. Il raddoppio arriva a fine primo tempo con un’altra incornata, stavolta di Piccoli su corner. Poi, nella ripresa, il sigillo finale del capitano rossoblù su azione corale rifinita da un tacco sontuoso di Makoumbou. C’è anche spazio per l’esordio del giovane Pintus, classe 2005, in un finale di festa e liberazione.

Per il Venezia invece è notte fonda. La squadra di Eusebio Di Francesco, reduce dall’illusoria vittoria con la Fiorentina, si scioglie davanti alla determinazione del Cagliari e sbaglia approccio, atteggiamento e letture. Un errore iniziale di Schinghtienne innesca subito la pressione rossoblù, che cresce di minuto in minuto. Troppi giocatori sottotono, da Oristanio a Yeboah, e una difesa in affanno su ogni palla inattiva. Ora i lagunari sono chiamati a un’impresa quasi impossibile nell’ultima giornata contro la Juve: vincere e sperare in incastri favorevoli. Ma la sensazione è che il colpo subito alla Unipol Domus possa essere definitivo. Cagliari salvo, Venezia appeso a un filo.