Cagni: «Inter squadra più forte insieme alla Juve. Inzaghi avrebbe meritato i bianconeri»

L’ex allenatore Gigi Cagni ha parlato di Simone Inzaghi e della forza di Inter e Juventus. Le sue parole

Simone Inzaghi era tra gli allenatori accostati alla panchina della Juve dopo l’addio di Allegri nel 2019. Dell’attuale tecnico dell’Inter ha parlato l’ex allenatore Gigi Cagni a Tuttosport.

INZAGHI – «Quando due anni fa mi chiesero quale allenatore avrebbe dovuto assumere la Juventus, risposi indicando Inzaghi, non Sarri. Questo le fa capire la stima che provi per Simone. Se lo sarebbe meritato. Come ora merita l’Inter. Io mi sono sempre divertito guardando le sue squadre. Apprezzo che non sia schematico e che lasci libertà ai giocatori. Se non ci fosse stato lo stop del campionato per il covid, la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto».

SCUDETTO – «Se potrà rifarsi quest’anno? Sicuramente dovrà giocarsela. E’ un obbligo. Per me i nerazzurri, che non sono meno forti rispetto alla scorsa stagione, restano con la Juventus la squadra più forte».