Urbano Cairo, presidente del Torino, rimarca le differenti ambizioni della Juventus. Ecco il video dell’intervista rilasciata dal presidente granata

Consapevolezza di avere qualcosa in meno rispetto ai cugini, ma grande voglia di stupire. E’ questo, in breve, il succo dell’intervista concessa da Urbano Cairo. Secondo il numero uno granata, il mercato della Juventus è stato molto importante grazie agli arrivi di giocatori come Cristiano Ronaldo e Cancelo. Il Toro, comunque, non rimarrà a guardare e cercherà di ridurre il più possibile il gap coi bianconeri.

Anche il bilancio dei derby non sorride: Cairo lo sa bene e il suo desiderio, come quello di tutto il popolo granata, è proprio quello di invertire questo trend negativo. In casa Torino la voglia e gli stimoli per fare bene, di certo, non mancano: pochi giorni ancora e poi la palla passerà, finalmente, al verdetto del campo.