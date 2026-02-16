Torino, Cairo amaro: «Non ho visto la voglia di vincere la partita, ci vuole più di convinzione»

Urbano Cairo commenta la sconfitta del Torino per 1-2 in casa contro il Bologna, il patron è stato oggetto di un’aspra contestazione

«Il Toro non mi è piaciuto, non ha fatto una buona partita». Esordisce così Urbano Cairo sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il patron del Torino ha commentato ai taccuini de La Rosea il ko casalingo maturato dai granata ieri sera contro il Bologna. L’imprenditore, che non si è soffermato a parlare con i giornalisti nel post partita come di consueto, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta di campionato (l’ennesima stagionale tra le mura amiche).

Il prosieguo delle sue parole: «Aveva iniziato abbastanza bene, pur non tirando in porta. Poi però non ho visto quella voglia di vincere la partita. Questo è mancato e su questo c’è da lavorare. Non ho visto l’allenatore e nemmeno la squadra, dopo la partita non è il caso. Sicuramente ci vuole un po’ più di convinzione. Era un’opportunità interessante, è un peccato».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ieri sera lo Stadio Olimpico Grande Torino è stato ancora una volta teatro di una corposa contestazione da parte della tifoseria nei suoi confronti. Quella della Curva Maratona, che ha disertato la partita, lasciando così spoglio il settore a lei dedicato. Quella di un gruppo organizzato della Curva Primavera, spostatosi eccezionalmente in tribuna proprio per contestare il numero uno del club di Via Viotti. E così, tra fischi e tribune vuote, il Torino continua a collezionare sconfitte e amarezze sotto gli occhi del suo stesso presidente. Cairo parla di convinzione e voglia di vincere, ora o mai più occorre trasformarle in punti e risultati concreti.