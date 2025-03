Calafiori: «Italia Germania non è mai una partita qualsiasi; la Premier è un campionato a parte, è diversa dalla Serie A in questo»

Le parole di Riccardo Calafiori, difensore dell’Italia, in conferenza stampa in vista della sfida degli Azzurri contro la Germania

Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale d’andata di Nations League Italia Germania. Di seguito le sue parole.

DIFESA A 3 – «Mi trovo benissimo sia con Di Lorenzo che con Bastoni, con chiunque giochi. Il mister ci chiede, in entrambe le fasi, di cercare di aiutare la squadra e noi ci proviamo. Ci prepariamo a questa sfida, è sempre Italia-Germania e non è una sfida come le altre. È sicuramente molto importante, ho tanti ricordi: penso alla semifinale dei mondiali o a quella degli europei, anche nelle occasioni in cui non abbiamo vinto abbiamo dato sempre il massimo».

ESPERIENZA IN PREMIER – «La Premier è un campionato a parte, che ti dà tanto. Non sarà facile, ma siamo un bel gruppo: penso alla squadra, più che al personale».

PREMIER PIU’ INTENSA DELLA SERIE A – «Non mi sento di fare paragoni, sono campionati diversi: magari le squadre pensano meno a difendersi e a fare un gol in più».

AUTOCRITICA DI SPALLETTI PER GLI EUROPEI – «Potete chiederlo a lui… So che abbiamo ricominciato questo nuovo ciclo e ci troviamo bene: la squadra è giovane, siamo affiatati, con alcuni ci conosciamo da parecchio. Penso che in campo si sia vista la differenza rispetto agli europei».

COSA É CAMBIATO DALL’ESTATE SCORSA – «Non lo so, il carico psicologico agli europei è normale averlo. Secondo me abbiamo accettato la batosta presa, è stata fondamentale la prima partita con la Francia. Siamo migliorati tanto, domani è un test importante per vedere a che punto siamo».

GIOCARE IN CHAMPIONS – «Era un sogno che avevo da bambino, l’ho realizzato ed è un’emozione grandissima. Preferisco giocare a livelli altissimi come Champions, Premier o Nazionale».

PROVARE ALTRI RUOLI – «Avevo parlato del centrocampista, mi riferivo a quello. Non è un obiettivo, ma è più saper fare più cose possibili, nel miglior modo. È una cosa fondamentale nel calcio moderno».

RICORDO GOL DI ZACCAGNI SU SUO ASSIST – «L’emozione è enorme, forse la più grande mai provata in carriera, per quello che era successo prima e per l’importanza che ha avuto. L’ho rivista parecchie volte, quello che mi emoziona tuttora sono le emozioni sui maxi-schermi: è una cosa che sa di Nazionale e che non puoi provare con il club. Non mi ricordo cosa stavo pensando, sapevo che era l’ultima azione e ho dato tutto: anche Mattia ha fatto un gol non da poco, complicato e pesante».

CHE PARTITA SI ASPETTA – «L’ho detto, non sarà mai una partita come le altre. Non so bene che gara aspettarmi, sia a noi sia a loro manca qualche giocatore. È un test importante, sicuramente vogliamo vincere per poi andare alle fasi finali di Nations League».

I TEDESCHI CI SOFFRONO – «Non lo so, troppe cose sono cambiate negli anni. Non saprei. Loro magari hanno avuto sempre questa spocchia, questa cosa di essere superiori e noi magari li abbiamo portati coi piedi per terra. Però ogni partita fa storia a sé: noi siamo umili e pensiamo a dare il massimo».