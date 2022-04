Calcagno: «Il professionismo nel calcio femminile è un passaggio epocale»

Le parole del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno sul passaggio del calcio femminile al professionismo

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato in seguito al passaggio del calcio femminile al professionismo. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Abbiamo portato a compimento un lungo e prezioso lavoro fatto in questi mesi con la Divisione calcio femminile, le società, gli uffici federali e tutte le componenti a cui vanno i nostri ringraziamenti. Il 1° Luglio sarà l’inizio di una nuova sfida che ci vedrà come sistema impegnati a cogliere tutte le opportunità di questo epocale passaggio, anche per allargare ulteriormente la pratica di questo sport nel nostro Paese».