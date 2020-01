Calciomercato Atalanta, obiettivo Trincão del Braga: i dettagli

Calciomercato Atalanta, in attacco piace il classe 1999 Francisco Trincão in forze allo Sporting Braga

L’Atalanta continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa di Gasperini. Il club bergamasco avrebbe messo gli occhi su Trincão attaccante in forze allo Sporting Braga.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport i bergamaschi hanno offerto circa 11 milioni al club lusitano per il giocatore. Il portoghese ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro e viene considerato come il nuovo Joao Felix.