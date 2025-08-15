Calcio femminile, vergogna in Scozia: 16enne appena ingaggiata insultata per via dell’acne. Il club toglie l’annuncio

Calcio femminile, vergogna in Scozia: 16enne appena ingaggiata insultata per via dell’acne. Scelta controversa del Kilmarnock che rimuove l’annuncio

Realizzare il sogno di una vita a soli sedici anni, per poi vederlo trasformato in un incubo nel giro di poche ore a causa dell’odio online. È la dolorosa vicenda che ha coinvolto la giovane centrocampista offensiva scozzese Skye Stout. Dopo essere cresciuta nel prestigioso settore giovanile del Celtic, per lei era finalmente arrivato il grande momento: la firma del suo primo contratto da calciatrice professionista con il Kilmarnock, storico club della seconda divisione nazionale fondato nel 1961.

La società aveva annunciato con orgoglio il suo ingaggio giovedì 14 agosto tramite un post sul proprio account ufficiale X. Quella che doveva essere una giornata di pura gioia e celebrazione si è però rapidamente tramutata in un’esperienza traumatica. Il post ha attirato l’attenzione di numerosi hater, che hanno iniziato a pubblicare una serie di commenti sgradevoli e denigratori. L’obiettivo del loro attacco di bodyshaming digitale era l’acne della giovanissima atleta, un disturbo infiammatorio della pelle estremamente comune tra gli adolescenti.

Di fronte a questa ondata di cattiveria, la reazione del club è stata drastica e controversa: anziché intraprendere un’azione di moderazione, cancellando i singoli commenti discriminatori e bloccando gli utenti responsabili, gli amministratori della pagina hanno deciso di rimuovere completamente il post dell’annuncio. Una scelta che, seppur forse mossa dall’intento di proteggere la ragazza, ha avuto l’effetto di cancellare la notizia del suo traguardo professionale. Il dolore per Skye Stout è stato tale che, secondo quanto riportato da fonti locali, è stata costretta a oscurare anche i suoi profili social personali.

Fortunatamente, alla minoranza rumorosa degli odiatori si è contrapposta una maggioranza solidale. Il giornalista sportivo inglese Adam Summerton le ha augurato pubblicamente: «Spero che abbia una prima stagione straordinaria». Sulla pagina Facebook “The Football Community”, i fan hanno espresso il loro sostegno con messaggi come: «Non ascoltare gli odiatori e congratulazioni per il tuo primo contratto professionistico!», e criticando la gestione del club: «Non avrebbero dovuto togliere il post, ma semplicemente bannare gli ignoranti».