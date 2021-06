Lazio, Tare in forte pressing per Julian Brandt: le ultime

Brandt Lazio: riprende quota il nome del tedesco. Tare in forte pressing con il Borussia Dortmund: le ultime

Il mercato della Lazio sta pian piano sempre più entrando nel vivo. Oltre al nome di Lucas Torreira per il centrocampo, sembra riprendere quota l’ipotesi Julian Brandt, visto che i biancocelesti sono alla ricerca di un esterno offensivo.

Come rivelato da Il Messaggero, sarebbe lui il preferito di Maurizio Sarri. Il vero ostacolo però potrebbe essere la valutazione di 25 milioni di euro fatta dal Borussia Dortmund, proprietario del cartellino. La società capitolina starebbe però lavorando per un prestito onerose con diritto di riscatto, con le cessioni di Lazzari e Correa che potrebbero essere l’arma per rimpolpare le casse. Da superare inoltre ci sarebbe anche l’ostacolo ingaggio, visto che il 25enne al momento prende ben 4 milioni di euro, ma il Decreto Crescita potrebbe permettere di risparmiare qualcosa sulle tasse. Insomma, la trattativa non appare semplice, ma il prescelto sembra essere davvero lui.