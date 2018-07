Napoli a caccia di rinforzi per l’attacco, Angel Di Maria il prossimo rinforzo per Carlo Ancelotti? Ecco la bomba dell’ex ufficio stampa Massimo Sparnelli

Il Napoli è pronto a lanciare nuovamente l’assalto allo scudetto e Aurelio de Laurentiis è pronto ad allestire una squadra di livello assoluto. Mister Carlo Ancelotti ha fatto le sue richieste e il numero uno della Filmauro ha recentemente sottolineato che il tecnico di Reggiolo ha chiesto un calciatore di esperienza per essere ancora più competitivi. Ed ecco la bomba: Massimo Sparnelli, ex ufficio stampa del club campano, ha annunciato che Angel Di Maria sarà un nuovo calciatore azzurro.

«Tra pochi giorni L’annuncio Benvenuto A NAPOLI ANGEL DI MARIA», le parole dell’ex addetto alla comunicazione dei partenopei. L’argentino, arrivato al Paris Saint Germain nel 2015 per 63 milioni di euro, è un fedelissimo di Ancelotti, che lo ha allenato ai tempi del Real Madrid e lo ha lanciato con successo da mezzala. Attualmente il Fideo guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, cifra che sfonda i parametri salariali del Napoli ma non è da escludere che Aurelio de Laurentiis provi a piazzare il colpo: dopo l’allenatore di Reggiolo, un fuoriclasse per insidiare la Juventus nella corsa scudetto, soprattutto in caso di arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, tra smentite e conferme…