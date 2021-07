Calciomercato Atalanta, accordo con la Juventus per Frabotta: i dettagli

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con la Juventus per Gianluca Frabotta

La Juventus sta finalizzando un’operazione in uscita. Come riportato da Tuttosport, sarebbe ai dettagli l’accordo con l’Atalanta per la cessione di Gianluca Frabotta.

L’esterno mancino si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto alla corte di Gasperini dando dunque il via libera a Pellegrini come vice Alex Sandro. Per Frabotta un’occasione di continuità legata sempre a Robin Gosens: l’esterno tedesco, accostato alla Juve, resterà a Bergamo?