Calciomercato Atalanta: rivoluzione a centrocampo. Da Gaetano a Raskin, tutti i nomi nella lista di Giuntoli

Calciomercato Atalanta: l’obiettivo della Dea sarà quello di rivoluzionare il centrocampo. Ecco tutti i nomi in lista

Il calciomercato dell’Atalanta entra nel vivo con un obiettivo primario ben delineato: attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo. La dirigenza bergamasca è al lavoro senza sosta per assecondare le richieste tecnico-tattiche del nuovo allenatore Maurizio Sarri, alla ricerca di profili in grado di esaltare le sue geometrie. In queste ore, la lista della spesa nerazzurra si è arricchita di numerosi nomi, confermando la ferma volontà del club di investire nel reparto nevralgico del campo.

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Gianluca Gaetano il prescelto per la regia

Per il ruolo cruciale di regista, sta rapidamente scalando le gerarchie Gianluca Gaetano secondo Alfredo Pedullà. Il talentuoso classe 2000, attualmente in forza al Cagliari, si trova ora saldamente al primo posto della lista dei desideri della Dea. Nonostante l’ex centrocampista del Napoli sia stato accostato a diverse squadre, l’Atalanta ha mosso i passi più significativi per assicurarsene le prestazioni.

Il club sardo non vorrebbe privarsene a cuor leggero e valuta il giocatore almeno 15-16 milioni più bonus. Tuttavia, la società orobica è pronta a entrare nel vivo della trattativa: vuol spendere 10-12 milioni per aggiudicarsi il cartellino di un giocatore ritenuto l’ideale per i complessi schemi di Sarri. L’Atalanta si è già informata in modo approfondito e farà a breve un tentativo concreto.

Da Rovella alle altre piste in Serie A e all’estero

Le manovre dei bergamaschi non si fermano qui. Negli ultimi giorni, sempre secondo Pedullà, sono stati registrati alcuni sondaggi esplorativi in direzione di Nicolò Rovella, un mediano che Sarri stima senza dubbio. La posizione del giocatore, però, è abbastanza chiara: non vuole lasciare la Lazio, una decisione comunicata apertamente anche a Gattuso. La sua priorità è ripartire al meglio nella Capitale, mettendosi alle spalle una stagione di contrattempi e di infortuni.

Parallelamente, la dirigenza valuta altre piste. Piace sempre Jashari, sebbene si tratti di una trattativa non semplice per caratteristiche e costi. I tentativi esplorativi per Da Cunha sono stati respinti settimane fa, mentre la valutazione odierna di Atta è giudicata proibitiva. Restano invece sotto stretta osservazione Samuele Ricci e soprattutto Mandela Keita, quest’ultimo dotato di qualità diverse rispetto a Gaetano.

Spunta il profilo internazionale: fari su Nicolas Raskin

Allargando i propri orizzonti, secondo Gianluca Di Marzio, l’Atalanta ha messo gli occhi su Nicolas Raskin. Si tratta di un dinamico mediano belga classe 2001, attualmente in forza ai Glasgow Rangers. Con la maglia della formazione scozzese, il centrocampista ha collezionato ben 48 presenze in tutte le competizioni in questa stagione. L’ex giocatore di Standard Liegi e Gent ha inoltre beneficiato di una preziosa vetrina internazionale, essendo già stato protagonista in questo Mondiale: il mediano è infatti sceso in campo nel secondo tempo del match disputato tra il Belgio e l’Egitto. Un innesto di sicuro respiro europeo che andrebbe a completare la profonda ristrutturazione della linea mediana atalantina.