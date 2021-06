Calciomercato Atalanta, non solo Tomiyasu: altro difensore nel mirino

L’Atalanta ha confermato di valere le zone alte della classifica: terzo posto per il secondo anno consecutivo e una Champions League giocata da protagonista. I nerazzurri si muovono sul mercato.

Obiettivi dei nerazzurri due difensori, magari tenendo conto della cessione di Romero: oltre a Tomiyasu, nel mirino anche Sven Botman del Lille. L’Atalanta vorrebbe affondare il colpo: su di lui anche club di Premier League, come riporta Fabrizio Romano.

Atalanta are still trying to sign Sven Botman from Lille. Premier League clubs are interested since January but Atalanta are now pushing to reach an agreement. He’s the main target as centre back. 🇳🇱 #Atalanta #Lille https://t.co/oMLk8666ia

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2021