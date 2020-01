Calciomercato Atalanta, primo obiettivo un terzino: in pole Czyborra

Calciomercato Atalanta, i bergamaschi hanno come primo obiettivo l’acquisto di un terzino da impiegare sulla fascia sinistra

L’Atalanta è più attiva che mai sul mercato. Con molta probabilità il primo acquisto che arriverà sarà un esterno da impiegare sulla fascia sinistra. C’è infatti da sostituire Arana e il primo nome è quello di Czyborra. Contatti tra i bergamaschi e l’Heracles Almelo stesso club si provenienza di Gosens.

Come riporta la Gazzetta dello Sport altri profili attenzionati sono Bryan del Fulham Tsimikas dell’Olimpiacos e anche Elbdellaoui sempre in forze ai greci. Si pensa anche all’attacco: piace Trincao ma non alle condizioni del Braga che vuole almeno 25 milioni.