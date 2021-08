Calciomercato Barcellona: Agüero in bilico, può rescindere

Il Kun può sfruttare una clausola rescissoria voluta proprio dal Barcellona

Il futuro di Sergio Agüero potrebbe essere lontano da Barcellona. Il club catalano, infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe preteso l’inserimento di una clausola rescissoria in caso di infortunio del giocatore proprio per i tanti acciacchi che l’ex Manchester City ha avuto nella sua carriera. Ora, però, la clausola potrebbe rivoltarsi contro il club blaugrana e potrebbe essere il calciatore a volersi liberare visto il mancato rinnovo di Lionel Messi.

Nulla di ufficiale al momento, ma l’avventura dell’attaccante argentino a Barcellona potrebbe interrompersi prima di cominciare grazie all’infortunio al polpaccio destro occorsogli che lo terrà lontano dai campi per circa dieci settimane.