Barcellona, Coutinho sul mercato: due club di Premier League sul brasiliano

Il Barcellona mette in vendita Philippe Coutinho e sul brasiliano ci sarebbero due club inglesi per quello che sarebbe un ritorno in Premier League

Il Barcellona vuole liberarsi del cartellino di Philippe Coutinho, considerato ormai di troppo in Catalogna. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’opzione più accredita per il brasiliano sarebbe quella del ritorno in Inghilterra dove in passato ha fatto molto bene con il Liverpool.

Sarebbero due le squadre di Premier League ad aver messo nel mirino Coutinho: l’Everton e l’Arsenal, ma prima il calciatore verdeoro deve recuperare dall’infortunio al ginocchio.