Calciomercato, il Barcellona rifiuta 50 milioni per Ferran Torres. I blaugrana non vogliono privarsi del loro attaccante

Il tempo stringe per il Newcastle United, che si ritrova a intensificare la caccia a un rinforzo offensivo negli ultimi giorni di mercato. La strategia del tecnico Eddie Howe ha subito diversi intoppi: dopo aver visto sfumare obiettivi primari come Joao Pedro, accasatosi al Chelsea, e aver perso la corsa per Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko, entrambi finiti al Manchester United, i Magpies si trovano a un bivio. A complicare i piani c’è anche il futuro incerto di Alexander Isak, per il quale si registra un forte interesse da parte del Liverpool, costringendo la dirigenza a guardarsi intorno con urgenza.

In questo scenario, l’ultima idea porta in Spagna, al nome di Ferran Torres. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, sia il Newcastle che il Tottenham avrebbero presentato un’offerta concreta da circa 50 milioni di europer l’attaccante del Barcellona. La risposta del club catalano, tuttavia, è stata un “no” secco e deciso.

La dirigenza blaugrana, guidata dal presidente Joan Laporta e dal direttore sportivo Deco, ha di fatto blindato il giocatore. Nonostante l’arrivo di Marcus Rashford avesse alimentato voci su una sua possibile partenza, Torres è considerato una pedina fondamentale nel progetto tecnico del nuovo allenatore Hansi Flick. Il tecnico tedesco ne apprezza enormemente la duttilità, considerandolo non una semplice riserva di Lewandowski, ma un jolly prezioso capace di ricoprire con efficacia tutti i ruoli del fronte offensivo.

Con un contratto in scadenza nel 2027, il 25enne spagnolo non è sul mercato. Per il momento, il sogno del Newcastle di riportare Ferran Torres in Premier League sembra quindi destinato a rimanere tale, costringendo il club inglese a virare rapidamente su altri obiettivi per non restare a mani vuote.