Barcellona, maxi operazione con l’Atletico Madrid: Griezmann per un centrocampista

Il Barcellona e l’Atletico Madrid avrebbero messo in piedi un super scambio: Griezmann ai Colchoneros in cambio di Saul Niguez

Barcellona e Atletico Madrid, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, starebbero mettendo in piedi un super scambio. I blaugrana propongono Antoine Griezmann, in cambio di Saul Niguez; una trattativa che anche i Colchoneros non disdegnerebbero, con il grande ritorno del francese al Wanda Metropolitano.

Il Barcellona vuole dimezzare il monte ingaggi e a Koeman serve un centrocampista, per questo motivo non avrebbero problemi nel cedere un fuoriclasse a una diretta concorrente per il titolo.